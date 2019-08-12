الاحتجاجات تلغي الرحلات في مطار هونغ كونغ وبكين تتحدث عن "مرحلة حرجة"

أعلن مطار هونغ كونغ إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة، اليوم الاثنين، بسبب تظاهرة جرت في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين فيها 5 آلاف شخص.

وأكدت سلطات المطار في بيان: "باستثناء الرحلات المغادرة التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها وتلك الواصلة التي هي في طريقها أصلا إلى هونغ كونغ، ألغيت كل الرحلات لبقية هذا اليوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز"

وتشهد قاعة محطة مطار هونغ كونغ الرئيسية اعتصاما منذ الجمعة. واحتشد فيه آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل استقبال الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات هناك، مرددين أغانٍ وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي انطلقت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأكدت شرطة هونغ كونغ أن عدد المتظاهرين في المطار يبلغ 5 آلاف شخص. وتابعت: "ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار".

من جانبه، قال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين، إن هونغ كونغ تمر الآن بمرحلة حرجة بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

وألقى يانغ قوانغ، المتحدث باسم المكتب كلمة بثها التلفزيون وعبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف.