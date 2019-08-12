العراق يرفض مشاركة إسرائيل تأمين مرور السفن في الخليج

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، عن رفضه للمشاركة الإسرائيلية في تأمين مرور السفن في منطقة الخليج .

وذكر الحكيم في في تغريدة على موقع "تويتر": " يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي، إن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي. ان دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج و

ان العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وان وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر — محمد علي الحكيم (@maalhakim) August 12, 2019

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق، لأول مرة، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن إسرائيل تندمج ضمن الخطة الأمريكية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج في جوانب أمنية واستخباراتية.

ومن ناحيتها اعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديدا علنيا لأمن إيران، مؤكدة أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.