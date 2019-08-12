ترامب يدعو إسرائيل إلى مقاطعة نائبتي الكونغرس عمر وطليب

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن القناة "الثالثة عشرة" أن الرئيس الأمريكي صرح: "إذا أرادت (عمر وطليب) مقاطعة إسرائيل، فينبغي لإسرائيل أن تقاطعهما".

كما أكد ترامب أنه يجب على السلطات الإسرائيلية الاستفادة من القانون الذي يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون خدمات تنمية الأعمال التجارية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بعد ظهور هذه الأنباء أن "الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تفعل ما تريد".

كان رد فعل الرئيس الأمريكي ناتج عن أن أعضاء الكونغرس يريدون زيارة إسرائيل، مما تسبب في جدل حول إمكانية حظر دخول هؤلاء السياسيين الذين يدعمون حركة المقاطعة.

في الشهر الماضي، أعلنت النائبة إلهان عمر (ديمقراطية – مينيسوتا)، عن اعتزامها زيارة إسرائيل والضفة الغربية مع النائبة الأمريكية-الفلسطينية رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ميشغن.