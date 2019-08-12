لماذا ترفض اليابان مشاركة الولايات المتحدة في التحالف الدولي؟

دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طوكيو إلى النظر في المشاركة بتحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، خلال زيارته التي قام بها مؤخراً إلى اليابان.

وذكرت صحيفة "نيكي" أن الحكومة اليابانية تدرس بالفعل خيار إرسال قوات عسكرية إلى منطقة خليج عمان ومضيق باب المندب لمرافقة سفن الشحن بعد تفاقم الوضع هناك، مع أن اليابان أعلنت بأنها ليست جاهزة للانضمام إلى برنامج "الحارس" المقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المالية الروسية كيفورك ميرزايان أن ردّ طوكيو على اقتراح الولايات المتحدة متوقع ومنطقي للغاية.

وأضاف ميرزايان: اليابان ليست مضطرة للمشاركة في التحالف المناهض لإيران لعدة أسباب، أولاً: إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة تقنية أو عسكرية، بل تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى المشاركة السياسية بهدف توسيع دائرة الصراع مع إيران في مضيق هرمز إلى أبعد الحدود من خلال إشراك دول إضافية هناك كحلفاء.

ويرى ميرزايان أن لدى ترامب مشكلات كبيرة في المسار الإيراني، لأن العالم لا يدرك ولا يقبل سياسته تجاه طهران، وأن طوكيو لا تريد صراعاً في تلك المنطقة على الإطلاق، لأن اليابان تعتبر أحد أبرز المستفيدين من موارد الطاقة من دول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن اليابان أرادت أن تسجّل نقاطاً على الساحة الدولية عندما لعبت دور الوساطة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن انضمام طوكيو إلى التحالف سيكون بمثابة تجاوز لخططها الدبلوماسية، كما أن دستور البلاد يمنع مشاركة القوات في أي نزاع عسكري.

بدوره يعتبر الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مكتب التحليل السياسي العسكري اليكسندر ميخايلوف أنه من المرجح فشل التحالف المناهض لإيران لأن واشنطن لن تنجح في اجتذاب ما يكفي من الدول، مضيفاً: " الولايات المتحدة تريد الكثير من الحلفاء، وهي تحاول أن تنشئ تحالفاً معادياً لإيران في مضيق هرمز.

ويضيف بأن الولايات المتحدة تسعى لإقناع دول آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك اليابان بنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيها.

وأكد ميخايلوف أن سعي الولايات المتحدة إلى كبح الصين هو ليس سراً، الأمر الذي يبرر مصالح اليابان نفسها. ومع ذلك فإن المشاركة في التحالف المناهض لإيران تعتبره طوكيو خطيراً ولامعنى له، لأنه يشبه الوضع الليبي، مضيفاً: "كما يعلم الجميع فإن الصراع في ليبيا بدأ بقرار من الأمم المتحدة الذي نصّ على فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وتم رفع هذا الحظر في الحرب، وقد يكون لدى الولايات المتحدة خطة مماثلة في تعاملها مع إيران، لكن معظم حلفاء واشنطن لا يريدون حرباً جديدة.