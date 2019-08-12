رمي البيض على بوروشينكو بعد الاستجواب في مكتب التحقيق الحكومي

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أن أشخاصا مجهولين ألقوا البيض على رئيس أوكرانيا الأسبق بيوتر بوروشينكو بعد خروجه من الاستجواب في مكتب التحقيق الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أن البيض سقط أيضًا على الصحفيين وأنصار بوروشنكو والشرطة.

يتعلق الاستجواب بالتهرب الضريبي المحتمل عند شراء القناة التلفزيونية "برياموي" واستمر ما يقرب من ثلاث ساعات. بعده، تحدث الرئيس السابق لفترة وجيزة مع الصحفيين وغادر المكان .

وقال محامي بوروشينكو إيغور غولوفان للصحفيين، أثناء الاستجواب، قدم الرئيس السابق للدولة أدلة إضافية في قضية بيع مصنع "كوزنتسا نا ريبالسكوم".

وأشار غولوفان "لقد قدمنا ​​إجابات إضافية، لأننا في بعض الأحيان نحتاج أن نتذكر شيئًا، وأحيانًا نتحقق منه، واليوم قدمنا ​​إجاباتنا حول هذا الأمر".

في وقت سابق، صرح مدير مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، رومان تروبا، بأن المكتب يحقق في 11 قضية جنائية ضد بوروشينكو وشخصيات أخرى. وقال النائب السابق مدير إدارة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المحامي أندريه بورتنوف، إن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قد فتح قضية جديدة ضد بوروشينكو حول السرقات في الجيش، وكذلك ضد الرئيس السابق للبنك الوطني فاليري غونتاريفا ومسؤولي "أوكروآبورونبروم".

وكان قد أعلن المدعي العام الأوكراني، يوري لوتسينكو، أن الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو، شاهد في جميع القضايا الجنائية التي يظهر فيها اسمه، وليس مشتبهاً به في أية قضية.