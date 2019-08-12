سيناتور أمريكي يحذر الصين من استخدام العنف في مظاهرات هونغ كونغ

حذر عضو الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، الصين بأن استخدام العنف لفض الاحتجاجات في هونغ كونغ سيكون "غير مقبول على الإطلاق".

قال السناتور الامريكي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا " شعب هونغ كونغ يقف بشجاعة بوجه الحزب الشيوعي الصيني في الوقت الذي تحاول فيه بكين التعدي على استقلالها وحريتها".

وأضاف قائلا " أي حملة عنف ستكون غير مقبولة على الإطلاق..العالم يراقب".

The people of Hong Kong are bravely standing up to the Chinese Communist Party as Beijing tries to encroach on their autonomy and freedom. Any violent crackdown would be completely unacceptable. As I have said on the Senate floor: The world is watching. https://t.co/5VPm5P4PfB — Leader McConnell (@senatemajldr) August 12, 2019

هذا وشارك الآلاف في هونغ كونغ في احتجاجات يوم الأحد في تحد لحظر فرضته الشرطة على خروج المسيرات في المنطقة التي تسيطر عليها الصين، مواصلين المظاهرات بعد أن أطلقت الشرطة خلال الليل الغاز المسيل للدموع.

وقالت الشرطة يوم الأحد إنها اعتقلت 16 شخصا خلال احتجاجات السبت باتهامات شملت التجمع غير القانوني وحيازة أسلحة. وألقت السلطات القبض على أكثر من 600 شخص منذ بدء الاحتجاجات في يونيو حزيران.

وبدأت المظاهرات في المستعمرة البريطانية السابقة احتجاجا على مشروع قانون مقترح كان يسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم لكن الاحتجاجات تطورت فيما بعد للمطالبة بالمزيد من الديمقراطية.

وخرج ما يزيد عن ألف شخص أيضا في حي شام شوي بو الذي تقطنه أغلبية من الطبقة العاملة للاحتجاج ضد الحكومة. وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها في المنطقة.