أتراك يتبادلون تهاني العيد في أعماق المياه (فيديو)

تبادل غواصون أتراك في قضاء فتحية بولاية موغلا غربي البلاد، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى في أعماق المياه.

قامت مجموعة من الغواصيين العاملين في أحد المراكز، قبالة شواطئ قرية داليان بالاصطفاف قبل أن يقدم أحد الشبان على تقبيل أيديهم وتلقي هدية عيد الأضحى التي كانت عبارة عن قناص غطس وبعض النقود.

وبعد تلقيه للنقود قام الشاب باحتضان الغواص الذي منحه إياها، فيما رفع آخر لافتة عليها عبارة "عيد سعيد".

أكد المدرب في مركز الغوص، جان أقصاقال، وجود العديد من نقاط الغوص الرائعة في القضاء، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأشار إلى أنهم ينظمون فعاليات مختلفة من أجل الاحتفال بالأعياد والمساهمة الإيجابية بسياحة الغوص سواء بالأعياد الوطنية أو الدينية.

وأضاف "في الماضي كان الأطفال يقبلون أيادي الكبار، ونعتقد أن هذا التقليد بدء يضعف، ولذلك أردنا رفع الوعي لدى الجميع للحفاظ على هذا التقليد".