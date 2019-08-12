إدارة ترامب تصدر قرارا يحظر منح إقامة دائمة للمهاجرين الذين يحصلون على إعانات من أمريكا

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كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قاعدة شاملة من شأنها أن تحد من الهجرة القانونية من خلال رفض منح التأشيرات والإقامة الدائمة لمئات الآلاف.