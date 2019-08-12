مشرد يصبح مليونيرا بفضل تجربته في العيش كمشرد

كشف الأسترالي المشرد هاري ساندرز أن أهم أسباب نجاحه هي الخبرة التي اكتسبها أثناء العيش في الشارع.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فقد الأسترالي هاري ساندرز بيته عندما كان في الـ 17 من عمره واضطر للعيش في الشارع لمدة عام كامل.

ونقلت الصحيفة عن الشاب قوله "عندما أصبحت بلا مأوى، كانت الليلة الأولى هي الأسوأ لم يكن لدي أدنى فكرة إلى أين أذهب أو ماذا أفعل."

وتابع ساندرز قائلا "كنت أنام تحت الجسر... هذا كان خطيرًا لأن المناطق مقسمة بين المشردين... لم أكن أعرف ذلك، في البداية غالبًا ما كنت أواجه مشاكل".

— Jan Kutschera (@JanKutschera) 12 августа 2019 г.

وأوضح ساندرز أنه غالبا ماكان يحصل على الطعام من المقاصف المجانية ويسأل المتاجرعما إذا كان لديها منتجات غير مباعة أو منتهية الصلاحية."

وقام الشاب لكسب المال بالعمل في مجال تحسين محركات البحث، الذي تعلمه حتى قبل أن يصبح بلا مأوى.

وبحسب الصحيفة تقدر قيمة شركة الشاب الأسترالي الذي يبلغ من العمر 21 عاما بنحو 1.5 مليون دولار أسترالي.

وقال الشاب المليونير "أنا مدين بنجاحي لكوني كنت بلا مأوى" مشيرا إلى أن الحياة المشردة جعلته ينضج، وعلمته كيف يتحمل المصاعب ويتصرف في مختلف المواقف."