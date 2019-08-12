سفينة حربية بريطانية تبحر للمشاركة في مهمة مرافقة الناقلات بالخليج

وتأتي الخطوة، بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وكانت قوات بحرية بريطانية احتجزت سفينة إيرانية قبالة جبل طارق، في الرابع من يوليو/تموز للاشتباه في تهريبها شحنة نفط إلى سوريا، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف: "لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه".
وأُعلن عن الانتشار للمرة الأولى الشهر الماضي، وسيشمل تولي السفينة كينت مهام سفينة بريطانية أخرى تعمل بالفعل في الخليج هي السفينة دنكان.
وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا بين إيران وبريطانيا، إذ استبعدت لندن أي عملية للتبادل أو المقايضة مع إيرانتشمل تحرير طهران ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها في الخليج، مقابل تحرير لندن ناقلة النفط الإيرانية الموقوفة في جبل طارق.
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