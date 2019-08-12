مستشار ترامب يأمل أن تكتشف دول الاتفاق النووي حجم "الانحرافات" فيه

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الاثنين، إنه يأمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران حجم الانحرافات فيه "كما اكتشفنا نحن".

وأشاد بولتون خلال حديثه للصحفيين، اليوم الاثنين، بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة بحماية السفن في مياه الخليج، وفقا لما نقلته شبكة "العربية".

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي إلى أن أمريكا ستكون لها "محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.

وتابع أن "بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع بمفرده وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة"، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو اتفاقية تجارية شاملة.