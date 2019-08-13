مقتل شخص في حادث طعن شمال غرب لندن

قالت الشرطة البريطانية، يوم الإثنين، إنه تم استدعاء ضباط الشرطة وخدمة إسعاف لندن إلى ميدان مونستر في كامدن، حوالي الساعة 11 بتوقيت غرينتش، بعد تلقي بلاغ بوقوع حادث طعن.

وتم إعلان وفاة الضحية، الذي لم يعرف اسمه أو سنه بعد، في الحال، وفقا لموقع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأضافت شرطة لندن، أنه تم فتح تحقيق في جريمة القتل، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص. وطلبت من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق الاتصال بسكوتلاند يارد.

Officers are on scene in #MunsterSquare #Camden after a male died following a stabbing at approx. 11:10pm on 12Aug – no arrests. Anyone with info that could assist the investigation pls call 101 quote CAD8433/12Aug pic.twitter.com/xB4OzMwA7J — Camden Police (@MPSCamden) August 12, 2019

ويأتي الطعن في أعقاب إعلان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يوم الأحد، عن توسيع صلاحيات الشرطة في عمليات التوقيف والبحث في محاولة للتصدي لمستويات الجريمة المرتفعة.