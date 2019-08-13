إيران تتضامن مع المتضررين جراء السيول في الهند والصين وميانمار

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران حكومة وشعبا تتضامن مع المتضررين جراء السيول في كل من الهند والصين وميانمار.
وعبر موسوي عن بالغ أسفه للخسائر والأضرار الكبيرة التي حلت بالبلاد جراء موجة السيول.
وكانت قد أفادت السلطات الصينية بأن "حصيلة الإعصار "ليكيما" الذي يضرب شرق البلاد، ارتفعت إلى 49 قتيلا وفقد العشرات وذلك بعد ثلاثة أيام من دخوله البر الصيني.
من جهتها، أجلت السلطات الهندية نحو مليون شخص إلى مخيمات طوارئ في الأيام الأخيرة، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار موسميّة إلى 184 قتيلًا على الأقل.
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