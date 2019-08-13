البنتاغون قلق بشأن قضايا المخدرات والتحرش في القوات الخاصة

أثارت بيانات عن هذه الحوادث أسئلة لدى القيادة العامة فيما يتعلق بالأخلاقيات في وحدات القوات الخاصة. ومن المعروف أن التحقيقات ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، بمساعدة لجنة تم إنشاؤها خصيصًا للتحقيق. وعند الانتهاء، سيتم تقديم المعلومات إلى الكونغرس، بحسب قناة "سي إن إن".

أشارت القناة إلى أنه تم اتهام العديد من الضباط العسكريين في ولاية فرجينيا العام الماضي، باستخدام الكوكايين والمخدرات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت معلومات حول عودة فصيلة من قوات البحرية، في يوليو/تموز، من العراق بسبب السكر (الشرب المفرط للكحول).

يذكر أن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية سكوت كوبنهافر، توفي في العراق برصاصة من إرهابي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في 10 أغسطس/آب، خلال قيامه بعملية تدعى "العزم الثابت". أما في عام 2018، فقد حصل كوبنهافر على لقب "أفضل جندي القوات البحرية الخاصة (USMC Critical Skills Operator).