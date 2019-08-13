مسؤول ملاحة إيراني يتوقع الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة بجبل طارق قريبا

توقع مسؤول بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الإفراج قريبا عن ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها السلطات البريطانية في جبل طارق الشهر الماضي بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية على سوريا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد شؤون البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية الذي كشف عن قرب إبحار ناقلة النفط "غريس 1" الموقوفة بجبل الطارق مجددا في المياه الدولية على المدى القريب".

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

واستدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي، للاشتباه حسب زعمها بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.