فيديو لرجل يطعن امرأة في سيدني وهو يصرخ "الله أكبر"

نقلت وسائل إعلام محلية أن رجلا شن هجوما بسكين وسط مدينة سيدني الأسترالية، ما أدى إلى مقتل امرأة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة عثرت على جثة امرأة، الذي يتهم الرجل بقتلها، بالإضافة إلى العثور على جريحين آخرين، بحسب صحيفة "7 نيوز".

Such a dangerous thing to do, but huge kudos to these guys who put their own lives at risk by using a milk crate and a chair to tackle this guy on a stabbing rampage in Sydney CBD. pic.twitter.com/9wMeLWZ8A3 — Keira Savage (@KeiraSavage00) August 13, 2019

تُظهر اللقطات كيف صعد المهاجم على سيارة مرسيدس سوداء، وقفز منها فقط بعد أن بدأت السيارة في التحرك. وخلال هجومه كان يصرخ "الله أكبر!"... "اقتلوني".

Some random dude started stabbing people right outside my office in #Wynyard and a group of people held him down. Be careful folks, also avoid CBD KingSt and Clarence if you can there is police blocking those streets #Sydney #CBD #freak #Stabbing pic.twitter.com/2SAdtw7ZRa — Kartik Lad (@kartiklad) August 13, 2019

وقامت المارة بتوقيف المهاجم بكرسي وصندوق حليب قبل وصول الشرطة، وشكرت الشرطة أولئك الذين احتجزوا المعتدي وحيتهم لبطولتهم.

يذكر أنه في 8 أغسطس/ آب، هاجم رجل من جنوب كاليفورنيا، البالغ من العمر 33 عاما المارة بسكين وساطور، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.