إجلاء السياح في تركيا بسبب حرائق الغابات... صور

وحاول رجال الإطفاء، يوم أمس الاثنين، السيطرة على حرائق اندلعت على جزيرتين في بحر مرمرة، إحداهما قبالة ساحل إسطنبول والآخر في مقاطعة باليكسير الغربية، بحسب صحيفة "ديلي صباح".

Marmara island fire: Resort popular with Brits ravaged by forest blaze https://t.co/R0n0y75cWe pic.twitter.com/eQMgJMLOoS — Time Post (@thetimeposts) August 12, 2019

انتشر الحريق بسرعة إلى مساحة 5 هكتار تقريبا بسبب الرياح، كما اندلع حريق غابات في جزيرة مرمرة، التي تقع في الجزء الغربي من بحر مرمرة. وسبب الحريق غير معروف حتى الآن.

وحسب بيانات صحيفة "ميرور"، دمر منزلان جراء الحريق على جزيرة مرمرة، وتم إخلاء بعض المنازل.

BREAKING Fire rages on Marmara island popular with Brit holidaymakers https://t.co/nWqFutYGWM pic.twitter.com/CFL0vYWRps — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 12, 2019

وقال رئيس بلدية مرمرة: إن الرياح القوية تجعل جهود الإطفاء صعبة.

وأضاف: "عندما تنفجر مخاريط الصنوبر، فإنها تعمل كقنبلة، فتتقدم مترا وتنشر النار.

وأشار رئيس البلدية: "إذا لم تتدخل المروحية، فإن النار ستزيد. يتم إجلاء السياح والمواطنين من بعض المناطق".