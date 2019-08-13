صحيفة: ملف "حزب الله" على رأس المباحثات بين الحريري ومسؤولي واشنطن

يحمل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الدين الحريري، ملفات وقضايا متعددة معه إلى واشنطن وأبرزها ملف "حزب الله"، والتي ستكون موضوع نقاش الأخير مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر أمريكية أن ملف "حزب الله" اللبناني هو على رأس جدول المباحثات التي ستجمع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع المسؤولين الأمريكيين.

وأشارت المصادر أن تعاطي الإدارة الأمريكية مع الحريري من خلال فرض الضغوط لن يكون حكيما أو مجديا، وذلك بسبب الوضع اللبناني المعقد والصعوبات التي تصطدم بها الحكومة اللبنانية ومن بينها سيطرة "حزب الله" وحلفائه على الحكومة.

ومن جهة أخرى، اعتبرت أوساط أمريكية أن "الإدارة الأمريكية عليها ممارسة الضغط على الحريري بموضوع "حزب الله" خصوصا لما يقوم به الحزب من دور بارز في المنطقة له تأثيرات مباشرة على لبنان، بالإضافة إلى ما يمكن أن يترتب على اللبنانيين من جراء سياسة الحزب وتدخلاته بعدما تحول إلى أداة رئيسية في يد ​إيران".