إيران: مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 % بلغ 370 كغ

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% بلغ 370 كغ.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إنه "تم إضافة ما بين 60 إلى 70 كغ لمخزون اليورانيوم المخصب"، مشيرا إلى أن مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد يبلغ ما بين 360 إلى 370 كغ.

وأضاف "حينما رفعنا نسبة التخصيب فوق 3.67% نظرنا إلى حاجتنا في هذا المجال".

وقال كمالوندي إن "المستوى المطلوب للمحطات هو 4.2% لكننا قمنا بإنتاج 4.5% لأنه لو كان عندنا يورانيوم مخصب بنسبة 4% فبالإمكان الوصول إلى النسبة المطلوبة (4.2%) حين مزجه مع النسبة 4.5%".

وتابع "ننتج الآن بطاقة جيدة والمخزون يتجاوز 300 كغ بما لا يقل عن 60 إلى 70%".

وحول إنتاج الماء الثقيل في البلاد قال كمالوندي إنه "مثلما صرح رئيس الجمهورية، ليس لدينا أي التزام إزاء عدم توفير ما يزيد عن 130 طنا من الماء الثقيل، ومن الجهة الأخرى فمن المسموح لنا أن لا نخسر الأسواق المتنوعة التي حصلنا عليها حتى الآن".

وأضاف "رغم أن كمية الماء الثقيل التي نمتلكها ليست كبيرة، إلا أن أسواقنا متنوعة وتشمل دولا أوروبية وغير أوروبية"، منوها إلى أن إيران لا تصدر اليوم الماء الثقيل فحسب، بل أنها تصدر منتجات أخرى عالية التطور كالأوكسجين-18.