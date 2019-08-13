ترامب: أرجأت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بسبب "موسم الكريسماس"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته قررت تأجيل الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، لتجنب الأضرار بالمتسوقين الأمريكيين المتوجهين إلى عطلة عيد الميلاد.

وقال ترامب للصحفيين، وهو يستعد لمغادرة نيوجيرسي لحضور حدث في بيتسبيرغ: "نحن نفعل هذا في موسم عيد الميلاد، لتجنب أي تأثير سلبي على المتسوقين في الولايات المتحدة"، وفقا لـ"رويترز".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10 بالمئة على الواردات الصينية، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بما في منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو.

وذكر بيان صادر عن الممثلية التجارية للولايات المتحدة أن الممثلية التجارية "عازمة على تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على [الواردات الصينية] حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر"، موضحة أن هذا القرار يشمل منتجات مثل "الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو، وشاشات الكمبيوتر، وبعض الملابس والأحذية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لإبرام صفقة مع الصين حول التجارة.

وقال ترامب للصحفيين "نحن لسنا على استعداد بعد للتوصل إلى صفقة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تجري حوارا مع الصين.

وأضاف "سنرى إذا سيكون هناك لقاء في أيلول/ سبتمبر. لقد كانت هذه السنة هي الأسوأ خلال 35 عاما".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 1 آب/ أغسطس، عن عزم الولايات المتحدة في 1 أيلول/ سبتمبر، فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من الصين بقيمة إجمالية قدرها 300 مليار دولار. وعلى هذه الخلفية، قام بنك الشعب الصيني، بخفض قيمة اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وفي وقت لاحق، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الصين في قائمة الدول التي تتلاعب بالعملة، وقالت إنها ستتوجه بهذا الصدد لصندوق النقد الدولي.