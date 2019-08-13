ظريف: السعودية أنفقت 5 أضعاف ما تنفقه إيران على شراء الأسلحة (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن "إيران بما لديها تقريبا مليون عسكري أنفقت العام الماضي 16 مليار دولار للأغراض العسكرية، في الوقت الذي أنفقت السعودية 5 أضعاف هذه الميزانية لشراء الأسلحة".

كتب ظريف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن حواره مع قناة "الجزيرةط باللغة الانجليزية، أن التوتر في الخليج بدأ أساسا مع تدخل أمريكا وإرهابها الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.

واعتبر تزايد البوارج الخارجية في هذا المضيق الضيق والمزدحم (مضيق هرمز) من شأنه زيادة مخاطر اشتعال هذه المنطقة.

وأضاف، "إذا كانت أمريكا تريد الأمن البحري فعليها وقف ممارساتها المثيرة للتوتر".

Insecurity in the Persian Gulf is caused mainly by US intervention & its #EconomicTerrorism on Iranians. Adding foreign naval fleets in this narrow & crowded tinderbox only increases risk of combustion. If US wants maritime security, it should stop its destabilizing behavior. pic.twitter.com/pnXv9wt1gr — Javad Zarif (@JZarif) August 13, 2019

واعتبر وزير الخارجية في تغريدة أخرى تكريس التسليح الأمريكي بمنطقة الخليج، بمثابة تهديد لأمن المنطقة.

وأوضح أن "إيران بالرغم من امتلاكها مليون عسكري أنفقت العام الماضي 16 مليار دولار للأغراض العسكرية في الوقت الذي أنفقت السعودية 5 أضعاف هذه الميزانية لشراء الأسلحة".

ووفقا لظريف فإن "تكديس الأسلحة لا يعني الانتصار في السلم وحتى في الحرب".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "التعاون الإقليمي يجلب الأمن الحقيقي للمنطقة".

US' proliferation of arms in our region is menace to regional security.



Last year Iran—with ~1M men under arms—spent $16B on its ENTIRE military. Saudi Arabia spent 5X that JUST on arms.



Overflowing armories don’t win peace—or even war. Regional cooperation brings REAL security pic.twitter.com/v1bk63C1dH — Javad Zarif (@JZarif) August 13, 2019

وكان ظريف، قال في وقت سابق، خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، إن "أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية".

وهدد ظريف "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.