الصين ترفض طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية للرسو في ميناء هونج كونج

قال مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن الصين رفضت طلب سفينتين تتبعان البحرية الأمريكية لزيارة هونج كونج في الأسابيع المقبلة، فيما تتفاقم الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن سفينة النقل جرين باي طلبت الزيارة في وقت لاحق هذا الشهر، بينما طلبت السفينة الحربية ليك إيري التي تحمل صواريخ موجهة الزيارة في سبتمبر/أيلول، وفقا لرويترز.

وذكر أحد المسؤولين أن الصين لم تذكر سببا محددا للرفض، لكن هذا التحرك ليس الأول من نوعه.

وسبق أن رفضت الصين زيارة السفينة الهجومية واسب في سبتمبر/أيلول 2018، لكن السفينة البرمائية بلو ريدج رست في هونج كونج في أبريل/نيسان.

يأتي ذلك فيما اشتبكت الشرطة ومتظاهرون يحتجون على تنامي نفوذ بكين في هونج كونج في المطار الدولي، اليوم، بعد تعطيل الرحلات لليوم الثاني على التوالي.