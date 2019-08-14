السلطات النيوزيلندية تقر بالخطأ بنشر رسالة الإرهابي المتهم بهجوم كرايست تشيرش

أقرت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، بالخطأ بعد تمكن المتهم بالهجوم على مسجد ومركز إسلامي بمدينة كرايست تشيرش من إرسال خطاب لأحد المواقع الإلكترونية.

وذكر موقع أخبار أستراليا نقلا عن إذاعة نيوزيلندا أن "إدارة الإصلاح والتأديب أقرت بأنه لم يكن من المفترض أن يسمح لبرينتون تارانت بنشر خطاب أرسله من السجن على موقع 4chan".

وأوضحت أن "الخطاب كان مكونا من 6 صفحات، وكتب في شهر تموز/يوليو".

ونقلت الإذاعة عن بيان للإدارة أنه بمقدور المساجين تلقي وإرسال الرسائل الإلكترونية، ولكن ضمن قيود وظروف محدودة.

وقال رئيس الإدارة بالإذاعة، كليفن ديفيس، إن الإدارة لها الحق في منع مراسلات السجناء سواء الصادرة أو الواردة، وأنهم قد استخدموا تلك السلطة مع تارانت بالفعل من قبل. وتابع، قائلا إن "الإدارة تلقت تطمينات بتحسين عملية الرقابة على المراسلات فيما بعد".

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين في هجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، في شهر آذار/مارس الماضي. وبدأت محاكمة المتهم الرئيسي في الحادث، الأسترالي برينتون تارانت، في اليوم التالي للهجوم.