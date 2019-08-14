باكستان تتحدى قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير

تحدى رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك بعد أن زار إقليم كشمير، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذياً مفاجئاً يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.

في السياق ذاته، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، بحسب ما يرى محللون.

ودعا وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يناقش فيه تصرفات الهند بجامو وكشمير .

وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".

وفقا لوزير الخارجية الباكستاني، تسعى الهند من جانب واحد لتغيير الهيكل الديموغرافي لهذه الأرض، وتنتهك الحقوق الأساسية لشعب كشمير، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وطالب وزير الخارجية السماح لممثل عن حكومة باكستان بالمشاركة في اجتماع مجلس الأمن.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوماً بإلغاء الوضع الخاص للولاية، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.