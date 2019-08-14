روحاني: إيران تبدأ بخفض التزاماتها في نهاية الـ60 يوما الثانية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل المفاوضات خلال عملية خفض الالتزامات بالاتفاق النووي.

وقال: "إذا لم نصل إلى نتيجة في نهاية الـ60 يوما الثانية، فسنبدأ المرحلة الثالثة من تخفيف التزاماتنا في سياق الاتفاق النووي، ولدينا فرصة 60 يوما أخرى للتوصل إلى حل عقلاني وعادل ومتوازن".

ونقلت وكالة "إرنا" عن الرئيس ، قوله: "في بعض الأحيان يجب أن نواصل طريقنا إلى النصر النهائي إما من خلال المفاوضات وأحيانا بالثبات والمقاومة".

وتابع: "الأمريكيون أدركوا في الأيام الأخيرة أهمية جزء آخر من الاتفاق النووي، وعرفوا للتو أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيتم رفع كل الحظر التسليحي، وعلى ما يبدو فقد أدركوا وعلى أساس تقييمهم الزمني، أنه بعد ثلاث سنوات سيتم رفع جميع العقوبات".

وأضاف: "لقد تحلينا بالصبر الاستراتيجي لمدة عام، ولأننا لم نحقق النتائج المرجوة، وضعنا إقرار التعادل في التزاماتنا في سياق الاتفاق النووي على جدول الأعمال".

وتابع: "من أجل أن تكون الالتزامات متعادلة، بدأنا في خفض التزاماتنا، وفي الوقت نفسه مواصلة المفاوضات. لقد اعتقدنا دائما بالحوار والمفاوضات، بالطبع يجب أن تكون البيئة مواتية والطرف الآخر يؤمن بالتفاوض وحل القضايا، وإذا كانت كل الشروط مناسبة، فسنسعى دائما إلى التعاطي مع العالم والتفاوض من أجل تحقيق أهدافنا".