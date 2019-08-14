ترامب يطلب تحقيقا شاملا لكشف ملابسات مصرع صديقه في السجن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 13 أغسطس/ آب، إنه يريد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة رجل الأعمال جيفري إبشتاين في سجن اتحادي في مدينة نيويورك أثناء انتظاره لمحاكمته باتهامات بالإتجار بالجنس.

وقال ترامب للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرزي: "ما نقوله بالأساس هو أننا نريد إجراء تحقيق. أريد تحقيقا شاملا وهذا بالقطع ما أطالب به. هذا ما يفعله وزير عدلنا العظيم. إنه يجري تحقيقا شاملا"، وفقا لـ "رويترز".

وأدلى ترامب بتلك التصريحات بعد يوم من تعهد وزير العدل وليام بار بمواصلة التحقيق في قضية إبشتاين رغم موته. كما أمر بار المفتش العام بوزارة العدل بالنظر في أمر وفاته. وكان إبشتاين يتمتع باتصالات وثروة واسعة.

Why does Trump keep @SecretaryAcosta in his cabinet after Acosta gave #JeffreyEpstein that sweetheart deal? Why is Trump friends with Jeffrey Epstein? #FireAlexAcosta pic.twitter.com/ZndgOoAw2k — Michael Donnelly (@thissmallplanet) 3 июля 2019 г.

وألقي القبض على إبشتاين، الذي اعتبر يوما ترامب والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، في السادس من يوليو/ تموز. ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وعُثر على إبشتاين (66 عاما) ميتا، صباح يوم السبت، وقد شنق نفسه على ما يبدو في زنزانته في سجن في مانهاتن السفلى.

وكان إبشتاين محل مراقبة خشية انتحاره، لكن مصدرا قال إنه لم يكن مراقبا وقت وفاته.