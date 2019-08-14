سفير أمريكا في روسيا: لا خطط لنشر صواريخ في أوروبا

قال جون هنتسمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روسيا، المنتهية ولايته، إن بلاده ليس لديها خطط لنشر صواريخ باليستية متوسطة المدى وقصيرة المدى في أوروبا.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح السفير أنه إذا كانت واشنطن تشعر بالحاجة إلى نشر هذه الأسلحة، فمن المرجح أن تختار منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويعتزم هنتسمان الاستقالة في 3 أكتوبر/تشرين الأول، بعد عامين في منصبه.

وقال السفير: "كانت هناك العديد من القصص المزيفة حول هذا الموضوع، لكنني لم أسمع شيئا محددا"، مشيرا إلى أنه لم يتم إثارة هذا الموضوع في اجتماعات مع القيادة الروسية.

وتابع: "هناك دائما خطر، والولايات المتحدة تتحمل دائما اللوم، لكن إذا لم أكن مخطئا، قال وزير دفاعنا الجديد هذا الأسبوع، إنه إذا كانت هناك حاجة لأنظمة من هذه الفئة، فمن المرجح أن يتم نشرها في السلسلة الأولى من الجزر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وليس في أوروبا".