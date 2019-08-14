رئيس الوزراء الباكستاني يتعهد بالرد على أي عدوان هندي ضد كشمير

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرد على أي عدوان هندي على إقليم كشمير، الذي قررت نيودلهي أخيرا، إلغاء الحكم الذاتي فيه.

وقال خان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمنطقة مظفر أباد، في القسم الباكستاني من الإقليم، بمناسبة عيد الاستقلال، نقلتها قناة "جيو تي في"، إن الهند تهدف من مثل هذا الهجوم المتوقع إلى تحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من منطقة الهيمالايا، نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

وأكد أن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند قد تشن هجوما، وأن باكستان "مستعدة تماما للرد".

وتحدى خان قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وقام بزيارة إقليم كشمير، اليوم. وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيملايا.

في السياق ذاته، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، بحسب ما يرى محللون.

ودعا وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ يناقش فيه تصرفات الهند بجامو وكشمير .

وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".