وزير إيراني: بعض الدول الخليجية تحتاج أمريكا لأجل البقاء

قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة، إن أمريكا لم تعد بحاجة لنفط الشرق الأوسط، مشيرا إلى "أن بعض دول الخليج الفارسي هي التي تحتاج واشنطن من أجل البقاء".

وأَضاف زنغنة، في تصريحات على هامش جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، أن "أمريكا وعلى ضوء إنتاجها من النفط الصخري لم تعد بحاجة لنفط الشرق الأوسط بالرغم من مواصلة التوريد من هذه المنطقة. وفي الواقع فإن بعض دول الخليج هي التي تحتاج أمريكا من أجل البقاء"، وفقا لوكالة أنباء "فارس".

وقال زنغنة في لقاء مع راديو طهران، اليوم الأحد: "في الوقت الحالي فنزويلا تعاني من مشاكل، روسيا أيضا فرضوا عليها عقوبات، ليبيا غير آمنة، وفي أمريكا دمر بعض من الإنتاج، هذه الأمور تشير إلى أن موضوع الإنتاج والعرض والطلب هش للغاية".

وأضاف الوزير الإيراني: "إذا كانوا يريدون زيادة الضغط على إيران فإن هذه الهشاشة في العرض والطلب قد تصل لمرحلة غير متوقعة"، متابعا: "سيد ترامب يجب عليك أن تختار بين زيادة الضغط على إيران أو بقاء قيمة المحروقات في المحطات الأميركية منخفضة".

وفي حين بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لوقف صادرات إيران من النفط تماما، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي في أيار/ مايو، المبرم بين الدول الكبرى(روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أمريكا) وإيران في حزيران/ يونيو 2015، ومعاودته فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني/ نوفمبر. منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لشراء النفط الإيراني، لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.