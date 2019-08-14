تعاون أوزبكستاني صيني لدفع عملية السلام في أفغانستان

تعمل أوزبكستان والصين على التعاون بشكل بناء لدفع عملية السلام في أفغانستان، وتؤكدان الاستعداد لتوسيع التعاون في هذا المجال.

طشقند - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأوزبكسانية، اليوم الأربعاء: "اتفق الطرفان على مواصلة التبادل المنتظم لوجهات النظر بين الممثلين الخاصين للبلدين حول أفغانستان مؤكدا الطبيعة البناءة للتعاون الأوزبكي الصيني في الاتجاه الأفغاني".

إلى ذلك، في 14 أغسطس/آب، التقى الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان بشأن أفغانستان، عصمت الله إرغاشيف، بالسفير الصيني لدى جمهورية جيانغ يان. جرى خلال الاجتماع تبادل للآراء حول تطور الوضع المتعلق بالنهوض بعملية السلام في أفغانستان.

وأعرب السفير عن امتنانه لجهود "طشقند" لإطلاق تعاون ثلاثي بين أوزبكستان والصين وأفغانستان في تدريب الاختصاصيين الزراعيين الأفغان في المركز التعليمي في "ترميز".

وتم إنشاء مركز تعليمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لتدريب المواطنين الأفغان في مقاطعة ترميز بمنطقة "سورخانداريا"، المتاخمة لأفغانستان. وفي يناير/كانون الثاني 2018، استضاف المركز أول 110 طلاب أفغان. سيقدم المركز التدريب لبرامج التعليم العالي والثانوي والمتخصص والمهني بالإضافة إلى إعادة التدريب في المجالات الإنسانية والتربوية والهندسية.