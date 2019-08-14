قائد الحرس الثوري الإيراني: المفاوضات مع أمريكا خدعة

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن المفاوضات مع أمريكا خدعة وليست طريقا للحل.

واعتبر اللواء سلامي أن واشنطن تزيد الضغوط والمطالب وتريد من إيران الاستسلام ولا تريد العزة لها.

ونقلت وكالة "فارس" عن اللواء سلامي، قوله: "أي تهديد وجهه العدو أصبح فرصة لإيران لبلوغ قمم العزة والشموخ وكلما قرر الأعداء فرض الضغوط على الشعب الإيراني فقد حول الشعب هذه الضغوط إلى فرصة لتعزيز الاقتدار".

وأضاف: "العدو فرض الضغوط علينا وتصور أن إيران ستستسلم أمام الحرب الاقتصادية، إلا أن إيران وقائدها الكبير قد حولا هذا التهديد إلى فرصة للازدهار الإنتاج والانفصال عن الاقتصاد المعتمد على النفط".