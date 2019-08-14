إعلام: رئيس الأرجنتين يعلن إجراءات اقتصادية جديدة قبل فتح الأسواق

قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، سيعلن إجراءات اقتصادية جديدة، اليوم الأربعاء، قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى يومين بفعل نتائج انتخابات تمهيدية تقدم فيها مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

ووجه الفوز الساحق الذي حققه فرنانديز في الانتخابات التمهيدية، يوم الأحد، ضربة قوية لاحتمالات إعادة انتخاب ماكري وتسبب في اضطراب السوق بفعل مخاوف من عودة الأرجنتين إلى اتباع سياسات تتدخل في الاقتصاد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن، الاثنين الماضي، إن ائتلافه "سيعكس النتيجة السيئة في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد"، وتعهد بالفوز بولاية ثانية وذلك عقب تفوق غير متوقع لمرشح المعارضة الرئيسي.

وقال ماكري، في مؤتمر صحفي، إنه أصدر تعليمات للفريق الاقتصادي بالحكومة بتجهيز السياسات الضرورية "للاعتناء بمواطني الأرجنتين".

وفيما يخص التراجع الحاد بالأسواق الذي شهد انهيارا للعملة المحلية البيزو وتراجعات حادة لأسعار الأسهم والسندات، قال الرئيس الأرجنتيني إنه ينبغي للمعارضة أن تدرس سياساتها.