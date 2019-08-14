إعلام: رئيس الأرجنتين يعلن إجراءات اقتصادية جديدة قبل فتح الأسواق

ووجه الفوز الساحق الذي حققه فرنانديز في الانتخابات التمهيدية، يوم الأحد، ضربة قوية لاحتمالات إعادة انتخاب ماكري وتسبب في اضطراب السوق بفعل مخاوف من عودة الأرجنتين إلى اتباع سياسات تتدخل في الاقتصاد، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقال ماكري، في مؤتمر صحفي، إنه أصدر تعليمات للفريق الاقتصادي بالحكومة بتجهيز السياسات الضرورية "للاعتناء بمواطني الأرجنتين".
وفيما يخص التراجع الحاد بالأسواق الذي شهد انهيارا للعملة المحلية البيزو وتراجعات حادة لأسعار الأسهم والسندات، قال الرئيس الأرجنتيني إنه ينبغي للمعارضة أن تدرس سياساتها.
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