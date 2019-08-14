بالفيديو... ضبط مخزن للأسلحة بحوزة مراهق يروج للقتل الجماعي

ضبطت الشرطة الأمريكية، مخزنا للأسلحة كان بحوزة مراهق لم يتجاوز الـ 18 عشرة من عمره في ولاية أوهايو.

نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية اعتقال الشاب جوستين أولسن، بعد اكتشاف حساب يعود له على موقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "ArmyOfChrist"، حيث روج على منتدى"iFunny" عن أفكار القتل الجماعي واستهداف عناصر الشرطة.

وحصل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وعناصر فرقة المداهمة على أمر بتفتيش منزل المراهق، حيث أبلغ الجيران بأن أولسن انتقل إلى منزل والده وتم اعتقاله هناك.

وتم ضبطه بمنزل والده و15 بندقية و10 مسدسات نصف آلية، إضافة إلى ملابس للتمويه وعشرة آلاف رصاصة. وفقا لموقع "dailykos".

واعترف أولسن أثناء اعتقاله بنشره تعليقات حول العنف من هاتفه المحمول لكنه قال إنها "مجرد مزحة".

وفي وقت سابق أسفرت عمليتا إطلاق نار خلال أقل من 24 ساعة عن مقتل 29 شخصا، فقد لقي 20 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في تكساس وقتل تسعة آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

وعبر أمريكيون عن صدمتهم لسقوط عدد كبير من الأبرياء في حادثتي إطلاق نار في ولايتي تكساس وأوهايو، وطالب عدد منهم بضرورة ضبط السلاح لحماية الأبرياء.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقعتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية وعمل شيطاني".