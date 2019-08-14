انتحارية تقتل 5 في تشاد بينهم جندي

قالت ثلاثة مصادر في الجيش والحكومة إن مهاجمة انتحارية فجرت نفسها فقتلت خمسة أشخاص بينهم جندي تشادي على ساحل بحيرة تشاد، اليوم الأربعاء.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بعد قليل من منتصف الليل في مجمع تابع لزعيم قبلي في منطقة كايجا كينجيريا. وفقا لـ "رويترز".

وأضافت المصادر أن المهاجمة دخلت وفجرت القنبلة بينما كان الناس يستعدون للخلود إلى النوم. ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.

وبحيرة تشاد، التي تمتد عبر نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، معقل لفصيلين رئيسيين للمتشددين الإسلاميين في نيجيريا هما جماعتا "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا المنشق عن "بوكو حرام".

وأودى العنف في المنطقة بحياة أكثر من 30 ألف شخص وشرد قرابة مليونين منذ عام 2009 عندما بدأت "بوكو حرام" تمردا بهدف إقامة دولة إسلامية في شمال شرقي نيجيريا.

ودأب المتشددون في منطقة بحيرة تشاد على نصب أكمنة للجنود ومهاجمة الأسواق وخطف النساء والأطفال ومن بينهم قرابة 270 تلميذة في قرية تشيبوك في عام 2014، لا يزال مئة منهن مفقودات.