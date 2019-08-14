إيران: جاهزون للتفاوض مع دول المنطقة لضمان أمن الممرات المائية

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الأربعاء، تأكيده استعداد إيران للتفاوض مع دول المنطقة لتوفير أمن الممرات المائية التجارية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "مشاركة الكيان الصهيوني في التحالف البحري الأمريكي هو فخ وعملية خداع".
من جهة ثانية، حول تأجيل القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وأذربيجان في سوتشي، أفاد ربيعي، أن "سبب التأجيل هي مسائل فنية، وجرى خلال اتصالات الرئيس طرح القضايا الضرورية ولا يوجد أي أمر سياسي وراء تأجيل هذه القمة".
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