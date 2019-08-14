السفير الأمريكي لدى موسكو: الغموض يلف مصير آخر معاهدة نووية بيننا وبين روسيا

وبحسب "رويترز"، قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان، لإذاعة "إيخو موسكفي" اليوم "يريد البعض تمديد العمل (بمعاهدة) ستارت الجديدة. والبعض يدفع باتجاه إيجاد شيء جديد. لست متأكدا من المنحى الذي ستسير فيه الأمور".
وأصبح مستقبل المعاهدة محل نقاش بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة أخرى تتعلق بالصواريخ النووية مع روسيا هذا الشهر بعدما زعمت أن "موسكو تنتهك تلك المعاهدة"، وهو اتهام ينفيه الكرملين.
ويعتبر كثير من الخبراء أن معاهدة ستارت الجديدة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمنع سباق تسلح مطلق العنان بين عدوي الحرب الباردة. ويمكن تمديد تلك المعاهدة لخمس سنوات أخرى بعد انقضائها في فبراير/ شباط 2021 وذلك من خلال اتفاق مشترك.
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