المشاورات حول جامو وكشمير في مجلس الأمن الدولي قد تعقد يوم الجمعة

صرح مصدر في مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بأنه قد يتم عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة القادم بشان الوضع حول جامو وكشمير.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يمكن عقده يوم الجمعة. المشاورات ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكر أن الصين طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع حول جامو وكشمير. كما ذكر الممثل الدائم لباكستان أنهم يأملون بدعوة مجلس الأمن بشأن هذه المسألة قريباً.

وكان وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي،دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء لعقد اجتماع طارئ يناقش فيه تصرفات الهند بجامو وكشمير .

وبعث وزير خارجية باكستان برسالة إلى الأمم المتحدة، جاء فيها: "أطالب بعقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن تحت بند جدول أعماله "المسألة الهندية الباكستانية"، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال العدوانية الأخيرة للهند، والتي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً لجامو وكشمير".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند مرسوماً بإلغاء الوضع الخاص للولاية، وتم تقديم مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان.

هذا وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة. وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد، مدعية بأن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.