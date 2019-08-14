إعلام... إصابة 5 ضباط شرطة في فيلادلفيا خلال حادث إطلاق نار

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بإصابة ما لا يقل عن خمسة من ضباط شرطة فيلادلفيا بجروح، في تبادل لإطلاق النار في حي نيكتاون بالمدينة بعد ظهر يوم الأربعاء.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، تم نقل اثنين من الضباط إلى مستشفى تيمبل الجامعي، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى مستشفى أينشتاين، أحدهما أصيب برصاصة في ذراعه.

BREAKING: Reportsof officer shot near Temple University Hospital. Massive police response on Spring Garden. En route pic.twitter.com/ObD8H5nG1J — Greg Argos (@GregArgosCBS3) August 14, 2019

وأكدت التقارير، أن جميع الضباط الأربعة في حالة مستقرة وأحد المشتبه بهم رهن الاحتجاز، بينما لايزال آخر حرا.

وأظهرت لقطات فيديو للمشهد وجودا مكثفا للشرطة في الحي، حيث أغلق العشرات من ضباط الشرطة وسيارات الشرطة الشوارع المحيطة بشوارع 15 وشارع بتلر، وهم يجلسون خلف السيارات، وكثير منهم يحملون أسلحتهم، بحثًا عن رجل مسلح محتمل.