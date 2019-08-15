التلفزيون الإيراني: قتلى إثر سقوط طائرة شرق طهران

قتل شخصان، اليوم الخميس، إثر سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرق طهران.

ولفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار "إيفانكي" في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

يتبع..