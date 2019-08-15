بالفيديو...أول طائرة كهربائية نرويجية تسقط في بحيرة

قامت طائرة خفيفة ذات مقعدين بمحرك كهربائي بهبوط اضطراري على بحيرة في النرويج، يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب، وفقا لـ"رويترز".

وقع الحادث بالقرب من أريندال في الجزء الجنوبي من البلاد. تم تصنيع الطائرة من قبل شركةPipistrel ، التي يملكها مشغل المطارات Avinor. لا تزال أسباب الهبوط الطارئ غير معروفة.

وفقا للوكالة، لم يصب الطيار والمدير التنفيذي لشركة Avinor ، داغ فالك بيتيرسون والراكب، ممثل الحكومة النرويجية، على الرغم من أن الطائرة غرقت جزئيا تحت الماء بعد السقوط.

قال الطيار: "هذا ليس جيدًا جدًا للعمل الذي نقوم به". من الواضح أن Avinor، جنبا إلى جنب مع السلطات النرويجية، تعمل على برنامج كهربة الطائرات. وفقًا للخطة، من المخطط بحلول عام 2040 نقل جميع الرحلات الداخلية إلى الطائرات بمحرك كهربائي.