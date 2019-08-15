عمران خان يحذر من "مذبحة وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير"... ويهدد الهند

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الخميس، من خطر تعرض المسلمين في كشمير إلى "مذبحة وتطهير عرقي".

وتوعد عمران خان الهند بالرد على أي عدوان على الجانب الباكستاني من كشمير، تزامنا مع تصاعد الأحداث إثر إلغاء نيودلهي للحكم الذاتي في الجزء الهندي من كشمير.

وغرد عمران خان، عبر حسابه على تويتر: "في كشمير المحتلة من الهند، 12 يوما من حظر التجول، وإرسال قوات إضافية إلى منطقة فيها تواجد عسكري كبير بالفعل، وانقطاع كامل للاتصالات، مع سابقة (رئيس وزراء الهند ناريندرا) مودي في التطهير العرقي للمسلمين في ولاية غوجارات"، مشيرا إلى أعمال العنف التي وقعت في الولاية عام 2002 بين الهندوس المسلمين عندما كان يحكمها مودي.

بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں 12 روز سے جاری کرفیو, پہلے ہی سے فوجی کثرت والے مقبوضہ علاقے میں مزید فوجوں کی تعیناتی، آر ایس ایس کے غنڈوں کو مقبوضہ وادی میں بھجوانے، اطلاعات و وسائلِ ابلاغ کی مکمل بندش اور گجرات میں مودی کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کی نظیر سامنے رکھتے ہوئے — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 15, 2019

وأضاف رئيس وزراء باكستان: "هل سيشهد العالم بصمت على مذبحة أخرى وتطهير عرقي للمسلمين في كشمير المحتلة من الهند، مثلما حدث في مذبحة سربرنيتشا (التي وقعت في البوسنة عام 1995)".

وأكمل: "أريد أن أحذر المجتمع الدولي من أنه إذا سمح بحدوث ذلك فستكون هناك تداعيات وردود فعل في العالم الإسلامي تدفع نحو التطرف والعنف".

کیا دنیا خاموشی سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی اور سربرینیکا جیسے ایک اور قتل عام کا نظارہ کرے گی؟میں اقوام عالم کو متنبہہ کرتا ہوں کہ اگر اسکی اجازت دی گئی تو مسلم دنیا سے شدید ردعمل اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے، انتہاء پسندی کو ہوا ملے گی اور تشدد کا نیا دور ابھرے گا۔ — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 15, 2019

يذكر أن عمران خان قام بزيارة الجانب الباكستاني من كشمير، يوم الأربعاء الماضي، كاشفا عن امتلاك الجيش الباكستاني معلومات بشأن تخطيط الهند للقيام بشيء في كشمير الباكستانية.