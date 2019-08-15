احتراق عجلات طائرة تحمل جنودا أمريكيين

ذكرت قناة RTE التلفزيونية الأيرلندية أن مطار شانون الدولي في أيرلندا قد أوقف العمل بسبب حادث لطائرة شركة Omni Air International ، التي كانت تنقل القوات الأمريكية.

وقع الحادث، صباح يوم الخميس، قبيل مغادرة طائرة بوينغ 767-300. وفقا للقناة، لاحظ مراقبو الحركة الجوية أن معدات الهبوط اشتعلت فيها النيران عندما كانت الطائرة تتحرك على طول المدرج. أطفأت خدمات المطار النار، وتم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بأمان.

وأكد المطار في حسابه الرسمي على تويتر وقوع الحادث. خدمات المطار "تعمل على إزالة الطائرة من مكان الحادث". وتم نصح جميع الركاب بالتحقق مسبقًا من معلومات مغادرة الرحلات.

⚠️Airport Notice⚠️

We can confirm that an incident has occurred at Shannon Airport involving a Boeing 763 aircraft.



Emergency services are in attendance. All passengers and crew have disembarked.



Airport operations temporarily suspended.



More information to follow. pic.twitter.com/K7y5HepYT5 — Shannon Airport (@ShannonAirport) August 15, 2019

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد عيان، قوله إنه رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها.

وقالت شركة Omni Air عبر "تويتر" إنها تشارك بالتحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد عدم وجود إصابات خطيرة للركاب أو الطاقم.