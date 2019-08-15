حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط

قالت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" إن حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة وثلاثة ضباط.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية غريس 1 في جبل طارق التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت الصحيفة: "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة غريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها".

وقالت الصحيفة إن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير غريس 1 إلا في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أفادت بأنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق اليوم الخميس.