قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد "الأعداء" من الحدود التركية

تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، الحدود الإيرانية مع تركيا، مؤكدا جاهزية القوات الإيرانية للدفاع عن الحدود.

وقال سلامي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوة مستقلة في العالم، وهي تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، داعيا الأعداء إلى أن يضعوا في حساباتهم اقتدار إيران الذي اتسع نطاقه عالميا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف، خلال تفقده القوات الإيرانية البرية للحرس الثوري في شمال غرب إيران، ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر وسردشت المحاذيتين لكردستان العراق، أن "جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري".

وتابع قائد الحرس الثوري، قوله إن "رسالة إيران للأعداء هي أن عليهم أن يضعوا في حساباتهم اقتدار إيران الذي اتسع نطاقه عالميا"، مشيرا إلى أن استقلال إيران البنيوي قد تحول لدى العالم إلى أنموذج لا بديل له وقد تأثرت به الكثير من دول وشعوب العالم.