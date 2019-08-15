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12:37 15 أغسطس/ أب 2019
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    طائرات وطائر

    النورس والطائرات...كيف يمكن لطائر إسقاط طائرة

    © Sputnik . Alexei Danichev
    العالم
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    أبلغت خدمة الطوارئ وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن طائرة من نوع "إيرباص 320" هبطت اضطراريا في أحد مطارات ضواحي موسكو، وقد اشتعل محركها بسبب طائر، وتم إجلاء جميع الركاب.

    وأشارت الخدمة إلى أن الطائرة خرجت عن مسارها في المدرج بعد اصطدامها بطائر.

    وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي أنه عند الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور النورس وهبطت بدون معدات الهبوط على بعد كيلومتر واحد من المدرج، وقام الطاقم بإجلاء الركاب على سلالم قابلة للنفخ. ونفت المعلومات حول الحريق على متن الطائرة. بعد الهبوط القاسي، تم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى. وفي هذه المقالة تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن مخاطر الطيور على الطائرات وكيف يجب على الطاقم التصرف في هذه الحالة.

    كيف وصل السرب إلى المطار:

    علق خبراء الأرصاد على الهبوط الطارئ للطائرة A321 في جوكوفسكي، في مقابلة مع "فيستي". وتحدث كيف يمكن أن يكون سرب كبير من طيور النورس بالقرب من المطار؟ وقال:

    "طيور النورس تحب الماء. إنها تعيش في البحر المفتوح وفي المياه الداخلية. وبالقرب من مطار جوكوفسكي الدولي، يتدفق نهر موسكو.

    وفقًا للمعلومات المتوفرة حاليًا، بعد دخول الطيور المحرك، اشتعلت النيران في المحرك. قرر الطاقم الهبوط بالطائرة على الفور، دون العودة إلى مطار جوكوفسكي. أطفأ المحركات.

    بحسب بيانات منظمة الطيران المدني الدولية، تقع الحوادث أثناء الإقلاع أو الهبوط. وهذا منطقي، لأن الطيور تبتعد عن الفضاء الخارجي، فهي تطير تحت الغيوم. تحدث 75% من الحوادث الجوية على ارتفاعات تصل إلى 300 متر، و 20% على ارتفاعات تتراوح بين 300 و 1500، و 5% فقط تزيد عن ارتفاع كيلومتر ونصف.

    وأخبر ألكسندر رومانوف، اختصاصي سلامة الطيران سابقا، وكالة "سبوتنيك" أن الطيور تشكل مشكلة كبيرة للمطارات. ووفقا له، طيور النورس وغيرها من الطيور في كثير من الأحيان تطير في الهواء إلى الموانئ الجوية من أماكن النفايات الموجودة في مكان قريب. في الوقت نفسه، فإن إلقاء القمامة بالقرب من المدرج تحظره الوثائق التنظيمية.

    بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تدخل الطيور إلى المحركات. يحدث هذا في نصف الحالات تقريبًا. وأحيانا تصطدم ريشة بقمرة القيادة.

    كيف تؤثر الطيور على الطائرة:

    من الناحية النظرية، يمكن للمحركات أن تصمد أمام طائر يصل وزنه إلى 2 كيلوغرام. أي نورس واحد أو غراب واحد لا يشكل تهديدا خطيرا. لكن هذه مسألة أخرى عندما تصطدم الطائرة بسرب من الطيور. إذا اصطدمت الطائرة بسرعة 320 كم في الساعة بنورس، فستكون قوة الصدمة حوالي 3200 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. وإذا اصطدم نفس الطائر والطائرة بسرعة 690 كيلومتراً في الساعة، فستكون الصدمة أقوى بثلاث مرات من طلقة قذيفة عيار 30 ملم.

    وبالتالي، تتحول الطيور غير الضارة إلى رؤوس حربية بالنسبة للطائرات. الخطر الأكبر هو دخول الطيور إلى المحرك. يمكن أن يؤدي هذا التصادم إلى حدوث تشوه في الشفرات في درجات مختلفة من الضاغط، وبعدها تدمر ويتعطل المحرك، حتى في بعض الحالات، يتسبب هذا بحريق. إذا اصطدم الطائر بزجاج قمرة القيادة، فقد يتسبب ذلك في حدوث تشققات، بل وفي بعض الأحيان كسره. في هذه الحالة، يمكن إصابة الطيارين بإصابات خطيرة.

    لا يوجد طائرات غير معرضة لخطر الطيور:

    أعلن سيرغي بيجاكوف، طيار مدرب بخبرة 30 عاما والرئيس السابق لخدمة الطيران في مطار لوغينوفو لموقع "أورا.رو" أنه لا يوجد طائرة محمية من دخوال الطيور إلى المحرك.

    وقال بيجاكوف:

    "حجم الأعمال عند الإقلاع 15-20 ألف في الدقيقة. عندما يدخل طائر في محرك نفاث، يتعطل. وتبدأ السرعة في الانخفاض على الفور، وبعد ذلك يمكن أن يحصل للطائرة  أي شيء".

    ووفقا له، يتم تدريب الطيارين خصيصا على كيفية التصرف في مثل هذه الحالة، وقرار الطاقم بالهبوط بالطائرة صحيح.

    وأضاف الخبير:

    "أن الطيور هي كارثة للطيران، ولذلك يوجد في المطارات خدمات خاصة لعلم الطيور حتى أنه في الحقبة السوفيتية، تم تربية الصقور لقتل الغربان والنوارس حتى لا يطيروا بالقرب من المطارات. في الخارج، العديد من المطارات، وخاصة المطارات الساحلية، تقوم بذلك".

    بعض الحوادث مع الطيور:

    أكبر كارثة مرتبطة بالطيور في التاريخ هي تحطم طائرة L-188 في مطار بوسطن في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 1960، أثناء الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من طيور الزرزور، وتعطل كلا المحركين. لم يتمكن الطيارون من السيطرة على الوضع وتحطمت الطائرة. قتل 62 شخصا.

    في 5 سبتمبر/ أيلول عام 2017، اصطدمت طائرة الخطوط الجوية اليابانية بوينغ 777، التي كانت تقل 233 راكباً و 15 من أفراد الطاقم، بطائر أثناء الإقلاع. دخل التوربين الأيسر. قامت الطائرة بإلقاء الوقود على وجه السرعة وهبطت في مطار هانيدا بالقرب من طوكيو. لم يصب أحد بأذى.

    في نفس العام، في 24 يوليو/تموز، دخل طائر إلى محرك طائرة الرحلة ميونيخ - كيشيناو عندما أقلعت. في منتصف الطريق، قرر الطاقم العودة وهبط بسلام في ميونيخ.

    في 6 مايو/أيار عام 2015، اصطدمت طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية التركية بطائر أثناء إقلاعها من إسطنبول. نتيجة الاصطدام، أصيب الجزء الأمامي من الطائرة بأضرار جسيمة، لكن الطيارين تمكنوا من الهبوط بالطائرة بأمان.

    15  يناير/ كانون الثاني عام 2009، اصطدمت طائرة إيرباص 320 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية بسرب من الأوز. ودخلت الطيور في التوربينين للطائرة. تمكن الطاقم من الهبوط بمحركين معطلين في مياه نهر هدسون. نجا 155 شخصًا كانوا على متنها. في الصحافة الأمريكية، يُعرف الحادث باسم "الأعجوبة على هدسون".

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