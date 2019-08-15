القوات الجوية الأمريكية تعلن عن انفجار في الفضاء

وفقا للجيش الأمريكي، وقع الحادث في 22 يوليو/تموز في 12.17 بتوقيت موسكو. كانت المرحلة الصاروخية في المدار يتراوح ارتفاعها بين 1296 و 1404 كم وانقسمت إلى سبع شظايا. يتوقع أن أريان انفجرت من تلقاء نفسه، ولم يتم تسجيل أي تصادم مع الحطام الفضائي أو أي جسم مداري آخر قبل ذلك، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#— 18 SPCS (@18SPCS) August 14, 2019
22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated
pieces - no indication caused by collision.
في أغسطس/آب 1992، أطلق الصاروخ ثلاثة أقمار صناعية في الفضاء الخارجي: الأمريكي توبكس / بوسيدون، الفرنسي S80 / T والكوري الجنوبي كيتسات -1.
يقع التقسيم الثامن عشر في قاعدة فاندربيرغ الجوية في كاليفورنيا، وتتمثل مهمته في اكتشاف وتحديد وتتبع المركبات الفضائية في مدار قريب من الأرض. هناك أيضًا منفذ فضائي ومواقع إطلاق لصواريخ الدفاع الصاروخي الأمريكية.
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