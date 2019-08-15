الصين تتهم الولايات المتحدة بـ"انتهاك" التفاهمات بين البلدين

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن جزء من الخطة يوم الثلاثاء، إذ أرجأ فرض رسوم جمركية على بعض السلع التي تضمها القائمة المستهدفة مثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية.
ويأمل ترامب من قراره في تقليص تأثير الرسوم على المبيعات في موسم العطلات الأمريكية.
وسيتم تطبيق الرسوم على تلك المنتجات اعتبارا من منتصف ديسمبر/كانون الأول.
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