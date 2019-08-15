متمردون في ميانمار يهاجمون كلية عسكرية ومقتل 15

قال متحدث عسكري في ميانمار إن متمردين قتلوا 15 شخصا على الأقل اليوم الخميس، معظمهم من قوات الأمن بهجمات على كلية عسكرية للنخبة وأهداف حكومية أخرى شمالي البلاد.

وأعلن التحالف الشمالي، وهو تكتل لجماعات مسلحة تنشط في المنطقة، مسؤوليته عن الهجوم غير المسبوق على الأكاديمية التكنولوجية للخدمات الدفاعية في بيين لوين غربي ولاية شان حيث يجري تدريب مهندسي الجيش، وفقا لـ"رويترز".

كما أعلن التحالف مسؤوليته عن هجمات على أربعة أهداف أخرى.

وقال تون تون نيي، المتحدث باسم الجيش، إن الجنود يقاتلون المتمردين في بلدة ناونغ تشاو، قرب جسر جوكتيك، وهو جسر للسكك الحديدية أقيم إبان الاحتلال البريطاني.

وأضاف أن المتمردين دمروا جسرا آخر في وادي جوكتوين، كما أحرقوا مكتب شرطة مكافحة المخدرات في البلدة.

ووردت أنباء عن قتال عند بوابة لتحصيل الرسوم على طريق سريع إلى لاشيو أكبر بلدة في ولاية شان.

وقال المتحدث لـ"رويترز" عبر الهاتف: "قتلوا سبعة من رجال الجيش في جوكتوين واثنين عند البوابة ورجال شرطة ومدنيين أيضا".

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية مباني لحقت بها أضرار وسيارات محترقة عليها آثار الرصاص.

وتمثل الهجمات تصعيدا كبيرا في الصراع المستمر منذ عقود بالمنطقة حيث تقاتل جماعات عديدة من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر للأقليات العرقية.

وانتهى اتفاق لوقف إطلاق النار استمر لأشهر في شهر يونيو/حزيران، وتم تجديده مؤخرا حتى 31 أغسطس/آب.

وقال متحدث باسم التحالف الشمالي، إن التحالف يرد على تحرك للجيش مؤخرا في المناطق العرقية.