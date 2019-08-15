Widgets Magazine
تسجيل
18:42 15 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مارة يعبرون الشارع في منطقة بالقرب من مترو كييفسكي فوكزال وسط موسكو

    تقليل أيام العمل... مشروع قانون روسي جديد قد يجد طريقه في الدول العربية

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20

    تتنوع وتتعدد أنظمة العمل وتختلف من بلد لآخر حسب عدد سكانها وتركيبتها الاقتصادية الأمر الذي يدفع الدول لوضع قوانين ناظمة للعمل من أجل حماية حقوق موظفيها ومواطنيها والمحافظة على الجودة الإنتاجية في الوقت نفسه.

    صندوق النقد الدولي
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    النقد الدولي: الصين قد تحتاج لمزيد من التحفيز إذا تفاقمت الحرب التجارية مع واشنطن
    تشترك عديد من دول العالم بوضع عدد ساعات محددة لموظفيها للعمل ضمن نطاقها في إطار يضمن لهم حقهم ويمنع إستغلالهم لتشترك معظم دول العالم وبشكل كبير بعدد ساعات العمل التي تصل أسبوعيا لـ40 ساعة عمل مقسمة على 5 أيام، بمعدل 8 ساعات لكل يوم.

    روسيا ومبادرة الأربعة أيام عمل

    تحدث رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في يونيو/ حزيران عن إمكانية تقليص عدد أيام العمل لتصبح 4 بدلا من 5 ومنح يوم عطلة إضافية، في الوقت الذي أيد فيه اتحاد النقابات العمالية المستقلة هذه الفكرة مرسلا خطابا إلى وزارة العمل لدراسة هذا المشروع.

    وتضمن الخطاب زيادة عدد ساعات العمل اليومية لتصل للعدد المحدد أسبوعيا، المحددة بـ40 ساعة عمل مع المحافظة على الرواتب والأجور نفسها.

    يذكر بأن قانون العمل بـ40 ساعة أسبوعيا تم وضعه في الاتحاد السوفييتي عام 1960 ونص القانون على أنه يجب الانتقال الى أسبوع عمل تصل فيه عدد الساعات إلى 35 ساعة في عام 1964، بحسب ما صرح سكرتير اتحاد النقابات العمالية المستقلة ألسكاندر شيرشوكوف لـ"سبوتنيك".

    وأضاف شيرشوكوف قائلا

    "أظهرت الأبحاث الطبية والإدارية بأن الموظف لا يستطيع المحافظة على نفس الكفاءة والجودة لمدة 8 ساعات عمل، حيث تنخفض الإنتاجية، ولا معنى لإبقائه لفترة طويلة وخاصة بعد دخول التقنية الحديثة في أغلب المهن والحرف والوظائف".

    وتابع قائلا "سيؤدي تخفيض ساعات العمل إلى توفير وخلق وظائف إضافية للراغبين وللذين ظهروا حديثا في سوق العمل، بالإضافة لإجراء بعض التعديلات على قوانين التقاعد، ولكن يبقى هناك مخاوف من أن يقوم أصحاب العمل بتخفيض الرواتب".

    ومن الناحية الطبية وتحديدا على الصعيد النفسي، قال المعالج النفسي ومرشح العلوم الطبية ليف بيريزوجن، بأنه سيكون هناك معارضون ومؤيدون فالأشخاص الذين يعتمد عملهم على مجهود عضلي سيعارضون كون عملهم يعتمد على الكمية في الوقت الذي سيفرح به أصحاب المهارات العالية كونهم سيكون لديهم نهار إضافي للاستراحة.

    وأضاف بيريزوجن

    "بأن يوم الراحة الإضافي سيكون إيجابيا لتطوير العلاقات الأسرية وتحسينها كونك ستملك وقتا أكبر مع الأسرة".

    دول عربية وأسبوع العمل

    تشترك أغلب الدول العربية في عدد ساعات العمل الأسبوعية بالإضافة لعطلة نهاية الأسبوع حيث يصل معدل ساعات العمل في الدول العربية لـ40 ساعة أسبوعيا وغالبا ما يكون يومي الجمعة والسبت هي أيام عطلة الأسبوع .

    ففي مصر ينص القانون 133 لسنة 1961 شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
    ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .

    كذلك الأمر في المملكة العربية السعودية التي حددت ساعات العمل بـ8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعيا بحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    الصين ونظام 996

    الصين عملاق الصناعة العالمي لديها نظام الـ40 ساعة الأسبوعي بحد أقصى يصل لـ48 مع وجود بعض الشركات التي تنتهك هذه المعايير ومنها شركة Alibaba العاملة وفقا لنظام 996، أي من الـ9 صباحا وحتى الـ9 مساء وبمعدل 6 أيام في الأسبوع ليصل عدد ساعات العمل الأسبوعية لـ72 ساعة.

    انظر أيضا:

    مهاب مميش: تنمية منطقة قناة السويس يوازي توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر
    أكثر من 900 منشأة و24 ألف فرصة عمل في مدينة صناعية سورية
    السعودية تحسم مصير إعلان عن "فرصة عمل" آثار ضجة في المملكة
    الكلمات الدلالية:
    ساعات العمل, موظف, العمل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك