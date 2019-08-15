مئات المسلحين ينظمون مسيرة في باكستان بسبب كشمير

قادت إحدى الجماعات المسلحة، التي تقاتل نظام الحكم الهندي لكشمير، مسيرة في الجزء الذي تحكمه باكستان من المنطقة المتنازع عليها.

وكان أنصار جماعة "حزب المجاهدين" المتشددة من بين أكثر من 1000 شخص نظموا مسيرة في مدينة مظفر أباد، عاصمة منطقة أزاد كشمير، التي تحكمها باكستان، حاملين أعلاما سوداء ومرددين شعارات معادية للهند، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال سيف الله خالد، نائب زعيم الجماعة للحشد "ما دامت الهند مستمرة في احتلالها لكشمير ، فسنقاتل داخل الأراضي المحتلة بكل قوة"، وأضاف "سيستمر كفاحنا المسلح حتى جلاء آخر جندي هندي".

يشار إلى أن الهند حظرت جماعة "حزب المجاهدين" باعتبارها جماعة إرهابية وتقول منذ أمد طويل إن باكستان تقوم بتمويلها إلى جانب جماعات مماثلة، وتنفي إسلام أباد ذلك لكنها لا تحظر الجماعة.

وظهرت صفحات الجرائد في باكستان اليوم الخميس داخل أطر سوداء واستبدل السياسيون بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بمربعات سوداء.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وكذلك في أزاد كشمير الواقعة في غرب المنطقة التي تسيطر عليها إسلام أباد من كشمير.

وتأتي تلك المسيرة المسلحة في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.